Difendere i trabocchi dalla Bolkestein e inserirli come patrimonio Unesco | ecco la legge di FdI

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 31 ottobre 2023) Un disegno diper tutelare i, le cosiddette “macchine da pesca tradizionali”, riconvertiti anche in attività di ristorazione e luoghi simbolo per la costa abruzzese, e non solo. A presentarlo oggi nel corso di una conferenza stampa al Senato, i parlamentari abruzzesi di Fratelli d’Italia, a partire dai senatori Etel Sigismondi, coordinatore di FdI in Abruzzo, e Guido Liris, al deputato Guerino Testa. «L’intento – ha spiegato Sigismondi – è quello di dare la possibilità alle Regioni di agire sul consolidamento, la valorizzazione e se necessario, la ricostruzione degli stessi, dato che sono molto frequenti episodi di loro danneggiamenti a causa del maltempo o dell’alta marea». Non solo tutela e manutenzione però, continua Sigismondi, perché «il disegno dicontiene anche la richiesta di ...