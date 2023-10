Dietrologie ridicole | Pier Silvio ad alzo zero | come chiude il caso-Giambruno

(Di martedì 31 ottobre 2023) Filtrano le anticipazioni dell'ultimo libro di Bruno Vespa, pubblicazione cheogni anno riempie il dibattito politico e diventa una sorta di "mappa" per ricostruire avvenimenti passati e ipotizzare tracciati futuri. E tra queste anticipazioni alcune riguardanoBerlusconi, l'ad Mediaset, il quale interpellato dal conduttore di Porta a Porta è tornato a parlare della vicenda che ha travolto Andrea, dei fuorionda di Striscia la Notizia che hanno portato alla rottura con Giorgia Meloni. "Nessun complotto contro il premier", ha ribadito tagliando corto l'ad del Biscione. Insomma, respinte con perdita le illazioni piovute soprattutto da certi ambienti e da certi media di sinistra. "Sono molto vicino a Giorgia e sono molto dispiaciuto. Ma tutte lesono ...

Oltre all'aspetto umano ha voluto esprimere parole chiarissime in riferimento alle voci al veleno messe in circolazione un istante dopo la separazione: " Tutte lesono". In tal ...

"Molto vicino a Meloni, dietrologie ridicole". Pier Silvio Berlusconi ... ilGiornale.it

Pier Silvio spegne il caso Giambruno: "Dietrologie ridicole" Libero Magazine

"Su questo tema non ho altro da aggiungere". "Sono molto vicino a Giorgia e sono molto dispiaciuto. Ma tutte le dietrologie sono ridicole. Su questo tema non ho altro da aggiungere". Così Pier Silvio ...Effettuata l'autopsia: cosa è emerso e le ultime ore di "Chandler" Guardate cosa hanno trovati i pompieri nel cruscotto di questa macchina Giambruno, Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio: ...