Dietro i tanti casi di violenza tra i giovani l’esibizione di dinamiche primordiali

(Di martedì 31 ottobre 2023) di Giulio Di Donato* L’estate da non molto finita è stata infiammata dalla discussione sui fatti relativi allo stupro di gruppo di una povera adolescente a Palermo. Se è vero che tragedie di quel tipo rappresentano sempre un evento a sé, è altrettanto vero che in quella storia non manca nulla degli ingredienti che compongono il dramma dellasessuale di gruppo contro una donna. In questa sede non intendo scendere nei dettagli di quella tragica vicenda, così come delle tante che l’hanno preceduta e seguita. L’obiettivo è piuttosto quello di ragionare sulle implicazioni meno trattate che essa in qualche modo continua a sollevare. Il punto di partenza da cui ovviamente partire è che la responsabilità non è mai della ragazza, ovvero della vittima. Va precisato questo perché, come spesso accade, qualcuno ha addirittura tentato di scagionare i colpevoli alludendo ad ...