Commenta per primo Anche a quattro giorni di distanza Genoa -continua a far discutere . Oltre al gol vittoria di Christian Pulisic, l'altro grande ...parlato sulla pagina Instagram di Luca...

Diddi: “Milan, il bicchiere è mezzo pieno. La sostituzione di Leao…” Pianeta Milan

Diddi su Napoli-Milan: "Il cambio di Leao è giustificato: il portoghese non faceva più la fase di... Milan News

Leao non segna da fine settembre e nelle ultime partite non è stato uno dei migliori tra le fila del Milan, per lui arrivano ancora critiche.Le parole di Fabio Quagliarella sulla sfida tra Napoli e Milan: «Il gol di Politano ha riacceso tutto e con l’entusiasmo in quello stadio» Ospite di Sky Sport Fabio Quagliarella ha commentato la sfida ...