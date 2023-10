Di Gennaro sicuro | «Sommer e Maignan portieri salva risultato!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 31 ottobre 2023) Dinon ha dubbi sulla bravura di Yanne Mike, rispettivamente portiere dell’Inter e del Milan.RISULTATO ? In collegamento su Tmw Radio, Antonio Diha detto la sui suidi Milan e Inter: «sono queitecnicamente preparati che nell’arco di una partita hanno la capacità dirti il risultato, hanno grande concentrazione. Lukaku? Era l’attaccante ideale per il gioco di Massimiliano Allegri alla Juventus». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...