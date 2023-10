“Devi abbandonare la casa” | Grande Fratello | succede di tutto in diretta

Leggi su tvzap

(Di martedì 31 ottobre 2023) NEWS TV. La 15esima puntata delha regalato al pubblico una serie di momenti intensi e sorprendenti. Andata in onda il 30 ottobre su Canale 5, questaha confermato Beatrice Luzzi come protagonista indiscussa di questa stagione. Tra emozioni, eliminazioni e nuove dinamiche, ilha mantenuto alto il livello di suspense e coinvolgimento. Leggi anche: “”, cosa si scopre su Beatrice: malumore generale nellaLeggi anche: “”, si scalda il clima nella: chi sta per arrivare: chi è stato eliminato nell’ultima puntata In questa puntata, il...