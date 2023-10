Del Genio attacca Garcia | “Non ha nessun senso” | poi tira in ballo la società

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 31 ottobre 2023) Delapre il dibattito sulle scelte didopo la Napoli-Milan. Il giornalista hato poi inanche la dirigenza del club Il Napoli ha agguantato un pareggio nella seconda frazione di gioco con il Milan che, visto l’andazzo del primo tempo, può essere quasi considerato un successo. Per riprenderla sono servite due giocate dei singoli: la prima di Politano, che continua a regalare spettacolo dall’inizio di questa stagione, la seconda una punizione perfetta di Raspadori, sulla quale nulla ha potuto Maignan. Alla fine, seppur in 10 uomini per l’espulsione di Natan, gli azzurri potevano addirittura portare a casa i tre punti, ma il portiere francese ha sbarrato la porta del Milan a Kvarstkhelia. A far discutere al termine della gara sono stati i cambi di Rudi. Uno in particolare, ...