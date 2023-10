Deduzione Ires per le assunzioni? Meglio farla per la formazione

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 31 ottobre 2023) "Più assumi, meno paghi” era uno degli slogan di Fratelli d’Italia durante la campagna elettorale. Ora il governo Meloni vuole tradurre in pratica quella promessa, e lo strumento immaginato è unaper le nuovedi personale a tempo indeterminato. Così infatti si legge nella bozza di decreto fiscale in circolazione in questi giorni, che prevede che per l’anno 2024 le imprese possano dedurre dalla base imponibileil 120 per cento del costo del lavoro proveniente da nuovea tempo indeterminato. L’Italia non è nuova all’utilizzo di misure fiscali di incentivo all’assunzione: gli ultimi dieci anni hanno visto un fiorire di questo tipo di misure e nel suo ultimo Rapporto annuale l’Inps ne censiva sette diverse tipologie attive, per un costo totale di 7,5 miliardi nel ...