De Maggio | “Scelta Zanoli? Garcia ha avuto paura di vincere con Lindstrom”

(Di martedì 31 ottobre 2023) Kiss Kiss Napoli – Il direttore della Radio, in diretta a ‘Radio Goal’, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Anche chi non fa lavegana condivide però la richiesta di un maggior benessere per gli ...mese Ottobre 2023 (169) Settembre 2023 (164) Agosto 2023 (91) Luglio 2023 (161) Giugno 2023 (170)...

Dap, graduatoria e scelta sede 57 dirigenti penitenziari gnewsonline.it

Scelta degli abitanti: una via a Impastato IL GIORNO

Andreolli: «Mozione presentata il 5 luglio con un carattere d’urgenza che non si è perso nei mesi. La linearità deduttiva con cui è stata scritta pone in modo chiaro le ragioni per cui chiediamo di pr ...Il voto di giugno 2024 sarà uno spartiacque. Giorgia punta tutto sul premierato e frena sull'autonomia leghista ...