De Maggio | “Napoli su Krstovic del Lecce Prendiamolo subito!”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 31 ottobre 2023) Per Walter Deilstarebbe monitorando con attenzione l’evoluzione di Nikola, attaccante classe 2000 in forza al. CALCIOMERCATO– Ilguarda al futuro e avrebbe messo gli occhi su Nikola, talentuoso attaccante classe 2000 delautore di 4 gol in questo campionato. A confermarlo è stato il giornalista Walter De, che ai microfoni di Radio Kiss Kissha lanciato un appello al club azzurro. Chi è Nikolae perché ildovrebbe puntare su di lui?è arrivato alquest’estate dall’Oostende, voluto da Corvino che ha fiutato il colpo. Classe 2000, fisico possente, ...