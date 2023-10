De Maggio consiglia il Napoli | “Prendete subito questo giocatore del Lecce”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il futuro di Victor Osimhen resta incerto, l’attaccante è in trattativa per il rinnovo, ma la separazione resta un’opzione possibile. La telenovela tra Victor Osimhen e ilnon è ancora conclusa, non sono bastati i quasi 10 incontri divisi tra il doppio ritiro di Dimaro e Castel Di Sangro con l’agente del, Roberto Calenda. Anzi, quando sembrava ormai tutto fatto, nella settimana che condusse i campioni d’Italia all’esordio contro il Frosinone, imrovvisamente la trattativa si è arenata, sino ad arrivare quasi a saltare a causa del caso “Tik Tok”. Come confermato dalla stessa società e De Laurentiis in persona, però, le trattative sarebbero ancora aperte, con la dirigenza azzurra che vorrebbe provare sino alla fine a prolungare il contratto del nigeriano e che ha posto il divieto assoluto di una separazione a gennaio. Addio Osimhen, De ...