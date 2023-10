De Laurentiis anche oggi agli allenamenti | vuole colmare il vuoto lasciato da Giuntoli Corrmezz

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 31 ottobre 2023) Dedel Napoli, scrive il Corriere del Mezzogiorno. La gara contro il Milan era l’esame-verità, ha confermato l’enigma Napoli che Deprova ancora a sciogliere. Il Napolitorna ad allenarsi dopo un giorno di riposo e il patron sarà a Castel Volturno per gli. Deha scelto la linea del supporto attivo a Garcia, non aveva mai offerto una presenza così continua al fianco della squadra, durante la sua avventura da presidente. Dopo il rifiuto di Conte, ha scelto di non intraprendere altre strade per la panchina,ildall’addio di. NEL NAPOLI FA ...