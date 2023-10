‘Dark’ | in tour l’elogio del politicamente scorretto targato BeComedy UK

Leggi su funweek

(Di martedì 31 ottobre 2023) Si intitola Dark il nuovo e irriverente spettacolo di stand-up comedyUK che torna a calcare i palcoscenici dopo il successo del primo giro. Lo fa con una veste tutta nuova in collaborazione con The Comedy Club. Nato come: uno show molto offensivo, lo spettacolo crudo che si prende gioco del politically correct ha cambiato nome per dare vita ad un live show ancora più diretto. In un mondo in cui non si può più dire nulla e in cui regna ilcorretto, i comici di Dark hanno infatti deciso di andare controcorrente e portare avanti la battaglia per la libertà d’espressione. Sul palco, anche questa volta, tre comici porteranno battute estremamente scorrette e pungenti. I performer presenti in tutte le date saranno Tiziano La Bella e Xhuliano Dule, mentre il terzo sarà ogni volta ...