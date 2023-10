Damiani | «Thuram mi ricorda Weah! Ma può migliorare in un aspetto»

Leggi su inter-news

(Di martedì 31 ottobre 2023) L’agente Oscarha curato la carriera di Lilian, con il campione francese che in Italia ha difeso la casacca del Parma e della Juventus. Il noto procuratore, intervistato da Tuttosport, conosce quindi perfettamente anche Marcus, nato proprio nella città emiliana. FIN DA PICCOLI – Oscarparla del rapporto con la famiglia: «Assolutamente. Quando andavo a trovarli li trovavo sempre giocare a pallone. E pazienza se spaccavano tutto dentro casa (ride, ndr). Le assicuro che però già da allora si vedeva che sarebbero diventati bravi. Impatto devastante di Marcus? Sul piano della forza, del gioco, del movimento sì. Magari però non così tanti gol. Marcus sta realizzando molte reti. E qualcosa in più rispetto al passato». CHE INIZIO – Il procuratore parla nello specifico dell’inizio di stagione di ...