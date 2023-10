Dall’Iva sui pannolini alla cedolare secca | ecco la nuova legge di bilancio di Meloni

Leggi su linkiesta

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il vicepremier Matteo Salvini già dice al Corriere che avrebbe voluto la pace edilizia e una maggiore fiscale. Ma, almeno per il momento, sembra che il centrodestra abbia raggiunto l’accordo sulladi, che oggi arriva in aula al Senato. Una «compattezza della maggioranza» raggiunta a fatica dopo il vertice a Palazzo Chigi con cui si è chiusa la discussione sulla manovra dilicenziata in consiglio dei ministri due settimane fa. Il testo è arrivato in Parlamento alle dieci di sera dopo la bollinatura della Ragioneria e l’autorizzazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da oggi inizia l’iter parlamentare, partendo dal Senato. Le forze del centrodestra si sono impegnate a non presentare emendamenti. Tuttavia, assicurano con una nota da Palazzo Chigi, «il governo terrà conto con grande attenzione del ...