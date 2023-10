Dall’Inghilterra | la Premier League indaga sugli acquisti di Eto’o e Willian del Chelsea di Abramovich

Leggi su sportface

(Di martedì 31 ottobre 2023) Dopo dieci stagioni lasarebbe pronta adre al meglio su ciò che sarebbe successo nel 2013 in casanella sessione di mercato targata da Roman, allora presidente dei Blues. In particolare sono due le operazioni su cui lastarebbendo riguarderebbero William e Samuel. Il brasiliano allora venne pagato 38 milioni di euro, mentre l’ex Inter arrivò a titolo gratuito. Secondo The Times, quotidiano autorevole inglese, ci sarebbero alcuni pagamenti effettuati a favore di “enti russi” non legali. L’indagine dellaLaegue va avanti da alcuni mesi ed ora sarebbe arrivata vicino alla risoluzione completa che metterebbe sotto torchio l’ex patron del ...