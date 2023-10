Dal nuovo team agli allenamenti | così Berrettini può imitare Sinner

(Di martedì 31 ottobre 2023)coach,, una coraggiosa ripartenza. Matteosta mettendo in atto una piccola rivoluzione, come fu perall'inizio del 2022, con l'intento di riaccendere la scintilla . ...

coach,team, una coraggiosa ripartenza. Matteo Berrettini sta mettendo in atto una piccola rivoluzione, come fu per Sinner all'inizio del 2022, con l'intento di riaccendere la scintilla . Dopo 13 anni ...

Qualificazione delle stazioni appaltanti: i requisiti stabiliti dal nuovo ... Ediltecnico.it - il quotidiano online per professionisti tecnici