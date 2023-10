Daisy Ridley sarà protagonista del thriller We Bury The Dead

(Di martedì 31 ottobre 2023)l'attriceladel survivalintitolato Wethe, scritto e diretto da Zak Hilditch.ritornerà davanti alle telecamere per girare il survivalWethe, del regista Zak Hilditch. Il filmmaker ha realizzato in precedenza 1922, adattamento del romanzo di Stephen King. I primi dettagli del progetto WeTheè una storia sulla sofferenza, sulla perdita e sui non morti.avrà il ruolo di Ava, una donna disperata il cui marito è scomparso dopo un catastrofico esperimento militare. Sperando di ritrovarlo in vita, Ava si unisce a ...

We Bury The Dead è una storia sulla sofferenza, sulla perdita e sui non morti. Daisy Ridley avrà il ruolo di Ava, una donna disperata il cui marito è scomparso dopo un catastrofico esperimento ...