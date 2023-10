(Di martedì 31 ottobre 2023) "Dare ai sommi, ai geni tutelari della patria una tribuna che essi non hanno". Antonio Alberti, avvocato, antifascista cattolico, poi vice presidente del Senato, sintetizzava così in Assemblea ...

Luigi Einaudi, per esempio, ne indica 8 compresi, Trilussa e Sturzo. Oscar Luigi Scalfaro,... Quando tocca a Sandro, come spesso accadde per il presidente con la pipa, il Quirinale non ...

Da Toscanini a Pertini, polemiche, rifiuti e scontri politici sui senatori ... L'Identità

Sostegno ai centri estivi privati: domande fino al 21 novembre Vivere Senigallia

Quando tocca a Sandro Pertini, come spesso accadde per il presidente con la ... esistenza nella stessa semplicità in cui l’ho sempre percorsa”, scrive Arturo Toscanini a Einaudi nel ’49. Secondo le ...Home Adn Kronos Da Toscanini a Pertini, polemiche, rifiuti e scontri politici sui senatori a vita “Dare ai sommi, ai geni tutelari della patria una tribuna che essi non hanno”. Antonio Alberti, avvoca ...