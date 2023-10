Da top a flop | da Frattesi a Vlahovic | tutti i casi più spinosi e come gestirli

(Di martedì 31 ottobre 2023) La decima giornata della Serie A è andata in archivio ed è di nuovo tempo di bilanci: 5 top sono dei veri. É di nuovo tempo di bilanci al Fantacalcio. La decima giornata è infatti andata in archivio, emettendo chiare sentenze: prosegue, ad esempio, il calvario di 5 giocatori (molto ambiti nel corso dell’asta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... cane! BARELLA (Inter): voto 7,5 Non esibisce le giocate strappa applausi che l'hanno reso un... Sbagliato! Erlic (Sassuolo): voto 3 Non è la prima volta che entra nella miaeleven. Non ce l'ho ...

Da Cuori a Che Tempo Che Fa, top e flop di ieri: le pagelle degli ascolti. Rai1 regina della serata, bene anco ilmessaggero.it

NAPOLI-MILAN: Top e Flop rossoneri, le pagelle / Serie A News Pianeta Milan

Su Canale 5 Beatrice è la regina indiscussa della serata, Massimiliano finge male, Garibaldi si perde in un bicchier d'acqua e Grecia emoziona con il figlio ...Giunge al termine anche la decima giornata di Serie A con l'Inter che rimane in vetta, seguito dalla Juventus. Pari tra Napoli e Milan ...