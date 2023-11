Da oggi è scaricabile l' app Iubilaeum25

Leggi su agi

(Di martedì 31 ottobre 2023) AGI - È disponibile per il download l'applicazione mobile ufficiale del Giubileo 2025, "". L'app, che renderà più agevole la registrazione agli eventi giubilari, potrà essere scaricata da App Store per iOS e da Play Store per Android. Lo rende noto il Dicastero per l'Evangelizzazione. Tramite l'applicazione, disponibile in sei lingue, si potrà accedere a tutte le ultime notizie sul Giubileo, iscriversi come pellegrino all'Anno santo e ottenere gratuitamente la Carta del Pellegrino. Una volta registrati sul portale ciascuno potrà iscriversi anche agli eventi giubilari e ai pellegrinaggi alla Porta Santa. Navigando grazie al menù intuitivo e semplice, l'utente potrà salvare gli eventi a cui e' interessato, accedere più velocemente alla propria area personalizzata e disporre del Qr code univoco per l'ingresso alla Porta Santa.