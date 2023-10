Curare la depressione ed altri disturbi andando ad agire direttamente sul cervello | attraverso l’impiego di stimoli elettrici capaci di generare impulsi magnetici | un esperto ci ha spiegato come funziona la Stimolazione Magnetica Transcranica e perché può rivelarsi efficace

(Di martedì 31 ottobre 2023) Stimolare o inibire specifiche aree cerebralil’utilizzo di un campo magnetico. Potrebbe sembrare quasi fantascienza ma in realtà la(TMS) è oggi una metodica sempre più conosciuta e utilizzata. Memoria, le sane abitudini per contrastare l’invecchiamento delX Nata negli anni Ottanta ...

Fedez ha anche parlato della necessità dila salute mentale e ha sottolineato l'importanza del supporto nella gestione di questi problemi. Ha ricevuto trattamenti per la, tra cui ...

Stimolazione magnetica transcranica ripetitiva: una tecnica per curare depressione e ludopatia La Gazzetta dello Sport

Stimolazione magnetica transcranica: come funziona - iO Donna Io Donna

Negli Stati Uniti lo psichedelico è usatissimo per combattere le patologie mentali farmaco-resistenti, ma la domanda è così alta da aver complicato i rifornimenti.Che cos’è la tricofagia e come si può curare. È importante conoscere tutti i sintomi ... Questo disturbo potrebbe essere collegato a condizioni come lo stress cronico, l’ansia, la depressione e altre ...