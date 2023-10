Cucchi | Cassazione | reati prescritti per carabinieri Mandolini e Tedesco

All'appello bis fu condannato con l'accusa di avere falsificato il verbale d'arresto di. "'E' una sentenza pilatesca, come al solito lanon ha avuto coraggio, avrebbe dovuto ...

Cucchi, Cassazione dichiara prescritti i reati dei carabinieri Tedesco e Mandolini. Ilaria: “Colpevole. Provo… Repubblica Roma

Cucchi, il pg della Cassazione: «Inammissibili i ricorsi dei carabinieri Mandolini e Tedesco». Assente Ilaria: «Non ce la faccio più» Corriere Roma

I giudici della Suprema Corte hanno annullato, per intervenuta prescrizione, le condanne nei confronti di Roberto Mandolini e Francesco Tedesco, due dei carabinieri coinvolti nel caso Cucchi. I ...La Cassazione ha dichiarato prescritto il reato di falso per i carabinieri Roberto Mandolini e Francesco Tedesco già condannati in uno dei processi per la morte di Stefano Cucchi. I ...