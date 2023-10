Cucchi | Cassazione | reati prescritti per carabinieri Mandolini e Tedesco

Così Ilariaha commentato, postando su Facebook una foto di Mandolini, la decisione della. All'epoca dei fatti, il maresciallo Mandolini era il comandante della stazione dei ...

Cucchi, Cassazione dichiara prescritti i reati dei carabinieri Tedesco e Mandolini. Ilaria: “Colpevole. Provo… Repubblica Roma

Stefano Cucchi, Cassazione dichiara prescritti i falsi di due carabinieri Il Fatto Quotidiano

Si chiude dopo 12 anni, sette processi e tre inchieste la storia giudiziaria sulla morte del geometra romano. In carcere vanno Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro con l'accusa di omicidio ...La Cassazione ha dichiarato prescritto il reato di falso per i carabinieri Roberto Mandolini e Francesco Tedesco, già condannati in uno dei processi per la morte di Stefano Cucchi. I giudici della ...