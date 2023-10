Cresce l' antisemitismo in Europa | stelle di David sulle case a Parigi

L'si avvale sempre di una situazione costantemente irrisolta e " non dimentichiamolo -... Il rischio è lasciarci abbagliare dall'albero che brucia e non vedere la foresta che. C'è ...

Cresce l'antisemitismo in Occidente: la scia del conflitto tra Israele e ... ilGiornale.it

Il contagio dell'antisemitismo. "E' un focolaio, ma c'è sempre. Cresce ... L'HuffPost

L’attesa ed il fermento per l’evento sono fortemente cresciuti rispetto allo scorso anno. Il comitato, composto da appassionati di ippica e volenterosi, è al lavoro insieme all’Amministrazione ...Nel 14° arrondissement di Parigi e in altri municipi del parigino sono state scoperte delle Stelle di Davide disegnate su dei muri. Sale la paura per altri possibili episodi di antisemitismo in Franci ...