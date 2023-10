Cremonese | Stroppa | «La partita di oggi era praticamente già chiusa | ma…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Giovanni, allenatore della, ha commentato la vittoria in Coppa Italia contro il Cittadella. Le dichiarazioni Giovanni, allenatore della, ha commentato in conferenza stampa la vittoria in Coppa Italia contro il Cittadella. Le dichiarazioni. PAROLE – «Ladieragià, ma il calcio è anche questo e a volte si fa fatica anche in superiorità numerica. Sono contento perché la squadra ha creato tantissime occasioni da gol: finalmente abbiamo vinto unaa Cremona, ma è un peccato aver giocato mezz’ora in più perché visto come erano andate le cose si poteva risparmiare qualche minuto. Cambio tra primo e secondo tempo? Nel calcio ci vorrebbe un time-out: siamo ...