Cremonese-Cittadella | le formazioni ufficiali | Ciofani dal 1' | c'è Mastrantonio

Alle 15:00 andranno in scena i sedicesimi di Coppa Italia. Le formazioni ufficiali diDi seguito riportiamo le formazioni ufficiali di(3 - 5 - 2): Jungdal; Sernicola, Tuia, Lochoshvili; Sekulov, Collocolo, Bertolacci, Abrego, ...

Cremonese-Cittadella LIVE: Bertolacci dal 1' Sky Sport

Diretta Coppa Italia: Cremonese-Cittadella, segui LIVE Corriere dello Sport

Tre le sfide in programma, con in campo anche squadre di Serie A: alle 15 la Cremonese sfida il Cittadella, chi vince trova la Roma agli ottavi. Alle 17 scendono in campo Salernitana e Sampdoria per ...Iniziano i sedicesimi di finale della competizione: segui la cronaca in tempo reale di tutte le gare della giornata ...