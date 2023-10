Costantine 2 | il regista vuole un film vietato ai minori

(Di martedì 31 ottobre 2023)2 potrebbe essere un sequelai: questa, almeno è l’intenzione delFrancis Lawrence, il quale ha anche spiegato di aver partecipato a degli incontri con Keanu Reeves e lo sceneggiatore per definire la storia che sarà scritta a breve. Lawrence ha anche accennato che hanno dovuto superare numerosi ostacoli per poter sfruttare nuovamente il materiale sul personaggio dei fumetti DC Comics, “Constantine 2 ovviamente è stato bloccato dallo sciopero degli sceneggiatori, e poi abbiamo dovuto farci strada tra un mucchio di cavilli per riprendere il controllo del personaggio, perché la roba Vertigo era sotto il controllo di altre persone” – ha proseguito Lawrence a Gamespot – “Ora ce l’abbiamo noi. Io, Keanu e Akiva Goldsman abbiamo partecipato a degli incontri per farci un’idea di quale sarà ...

Potrebbe iniziare presto a vedere la luce la macchina che porterà alla realizzazione del secondo capitolo di Constantine, a diciotto anni di distanza dall'opera originale. Durante un'intervista ...