Così la realtà virtuale migliora i trattamenti clinici e aiuta a combattere il dolore

(Di martedì 31 ottobre 2023) «La routine fa sì che tutte le giornate si assomiglino: si perde lo smalto, la voglia di fare, l’entusiasmo. Il genitore che è chiamato a dare sostegno si deve inventare di tutto e di più». Diego è il padre di una bambina di otto anni. Nell’ottobre del 2022 alla figlia è stata diagnosticata una leucemia che l’ha costretta a una lunga degenza ospedaliera, con settimane di isolamento e intere giornate passate a letto. «Durante la permanenza non è stato semplice garantirle una qualità di vita all’altezza, anche dal punto di vista delle interazioni», spiega durante una telefonata. Quando è stata avanzata l’idea di provare un visore per lacome sostegno psicologico, padre e figlia hanno accettato. «La prima volta l’abbiamo usato per circa mezz’ora – prosegue Diego –, sperimentando l’interazione con le varie ambientazioni disponibili. La ...