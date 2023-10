Così Balenciaga ha creato la colonna sonora del suo ultimo show

Leggi su gqitalia

(Di martedì 31 ottobre 2023) Se avete un minimo di familiarità con, probabilmente avrete sentito parlare almeno una volta di BFRND. Musicista, modello e volto di alcune campagne del brand, a lui sono spesso riservati i look più sorprendenti all’interno di ogni collezione. Come nel caso della Summer 24, in cui BFRND indossava il frutto dell’unione di sette abiti da sposa degli anni precedenti al 2000, tagliati e disposti a strati da Demna, il direttore creativo del brand e suo marito. «Quando l’ho provato per la prima volta sono stato sommerso dalle emozioni. Mi è sembrato che ci sposassimo di nuovo, questa volta davanti a tante persone» mi ha raccontato parlando del suo look . Ma oltre a essere una presenza fissa sulle passerelle di, BFRND, all’anagrafe Loïck Gomez, è da tempo anche l’autore delle colonne sonore deglidel marchio. Un ...