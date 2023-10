Cosa si sono fatti Kalulu e Pellegrino? Entità infortuni e come cambia il Milan

Leggi su oasport

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ilesce con le ossa rotte dalla trasferta di Napoli. Non per il risultato, un 2-2 bruciante dopo essere stati in vantaggio di due reti al termine del primo tempo, ma per la situazione infortunati, che lascia Stefano Pioli con le rotazioni assai risicate in difesa, a causa dei colpi subiti da Pierree da Marco. Iniziamo dal francese, che in Campania ha dovuto alzare bandiera bianca dopo soli diciannove minuti. Le ultime analisi parlano di un problema importante per il transalpino: lesione del tendine retto femorale tendineo sinistro per cui potrebbe finire anche sotto i ferri e rischiare uno stop parecchio lungo, di almeno quattro mesi. Una stagione stregata per lui, che aveva già iniziato male a causa di un altroo muscolare che lo ha tenuto fuori per sette partite. Il ko di Kaluu ha ...