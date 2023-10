Cosa aspettarsi dalla frenata dell' inflazione

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 31 ottobre 2023) Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Diparlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Sì, c’è l’effetto del confronto annuale, quindi con l’ottobre scorso e i suoi forti rincari dei prezzi energetici, però laè talmente brusca da riportare la variazione annua all’1,8%, quindi dentro ai valori ritenuti fisiologici e anche auspicabili in un’economia ben funzionante. Se questo fosse l’epilogo del periodo di turbolenza dei prezzi e quindi se ci fosse, come è prevedibile, una stabilizzazione nei prossimi mesi, vorrebbe dire che abbiamo vissuto, assieme all’intera europea, gli effetti di un repentino aumento di alcuni prezzi, a partire da quelli’energia, in grado di trascinarne anche altri e gli effetti di una precedente estrema ...