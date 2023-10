Correggio | 13enne viene pestato dai bulli a scuola | finisce in ospedale

(Di martedì 31 ottobre 2023)DAI– Ancora un episodio dismo tra i corridoi di una, nello specifico del Convitto Corso. Qui, unè statoda alcuni: tutto ha avuto inizio come una sorta di “scherzo” degenerando poco dopo in un vero e proprio pestaggio. Dieci ragazzi, infatti, lo hanno accerchiato cominciando a infliggergli calci e pugni. Cosa è successo nel dettaglio.dai: la ricostruzione Stando a quanto si apprende, il, prima del pestaggio, avrebbe cercato di difendere una propria amica vittima del dileggio dello stesso gruppo di ragazzi resosi protagonista del pestaggio. ...

