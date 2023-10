Coppia dice che ristorante li ha multati per la ”maleducazione” dei figli – il proprietario del ristorante poi rivela la verità

Leggi su it.newsner

(Di martedì 31 ottobre 2023) Mangiare fuori può essere un’esperienza stressante per i genitori. Molte volte i genitori non riescono a controllare i propriin pubblico, il che rende il mangiare fuori un’esperienza spiacevole per tutti i presenti. Questaha lottato in modo simile e afferma di essere stata “multata” per questo. per saperne di più. Unnella Georgia del Nord ha fatto qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato: addebitare una multa ai clienti per la “dei”. IlToccoa Riverside, fuori Blue Ridge, ha scatenato un dibattito online: è giusto far pagare ai genitori per i bambini che si comportano male? Un cliente su Reddit hato la sua esperienza al ...