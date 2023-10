Coppa Italia 2023 24 | la Cremonese batte il Cittadella e si regala la Roma agli ottavi

Leggi su sportface

(Di martedì 31 ottobre 2023) In un match sostanzialmente equilibrato è lache si prende il passaggio del turno incontro ilallo Zini. Nel match che apriva i sedicesimi di finale della competizione, i grigiorossi hanno avuto la meglio grazie al gol del sempre redivivo Andrea Bertolacci, fedelissimo di Stroppa e con un gol nel finale dei tempi supplementari di Coda. Nel primo tempo le squadre si studiano e rimangono in una posizione intermedia che non gli permette di affondare e pensare prevalentemente a difendere. In questa fase della partita è ilche fa meglio e che possiede il controllo del gioco: tutto questo, però, non permetteuomini di Gorini di impensierire Jungdal, inoperoso nel primo tempo. Al rientro dall’intervallo, esce fuori la voglia della ...