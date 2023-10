Coppa Italia 2023 2024 | ottavi di finale | tabellone e accoppiamenti

Leggi su sportface

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ile glideglididella. Tra dicembre e gennaio si disputeranno le otto sfide che mettono in palio i posti per i quarti died è in questa fase che entrano in gioco le otto big: Inter, Fiorentina, Atalanta, Milan, Lazio, Roma, Juventus e Napoli esordiscono dunque contro le vincenti dei sedicesimi, ecco allora la composizione completa deldegliin costante aggiornamento.Inter vs Bologna o Hellas Verona Fiorentina vs Lecce o Parma Atalanta vs Genoa o Reggiana Milan vs Cagliari o ...