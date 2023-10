Coppa di Germania | i pronostici sulle partite del 31 ottobre

Leggi su ilveggente

(Di martedì 31 ottobre 2023)di, in programma la prima carrellata didi secondo turno: spicca la sfida tra Wolfsburg e Lipsia. Nella settimana in cui a prendersi la scena sono le coppe nazionali, anche la cosiddetta DFB Pokal, vale a dire ladi, propone un vasto programma di, ben sedici, spalmate su due giorni. Tra queste spicca la sfida tra due ambiziosi club di Bundesliga come Wolfsburg e Lipsia, pronte ad affrontarsi in gara secca già nel secondo turno: chi vince approda al turno successivo, chi perde invece abbandona la competizione. Rose, allenatore del Lipsia – IlVeggente.it (Ansa)Non un sorteggio fortunatissimo per i detentori del trofeo: il Lipsia, che la scorsa primavera ha trionfato per il secondo anno di fila, sarà immediatamente chiamato ...