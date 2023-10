COP28 | “Alla conferenza sul clima nessuna novità”

Leggi su quifinanza

(Di martedì 31 ottobre 2023) Manca poco, meno di un mese, all’inizio della, la ventottesimasulche si terrà a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dal 30 novembre al 12 dicembre. Un summit già molto discusso, ad esempio per la nazione ospitante, non certo un esempio di Paese all’avanguardia nella rinuncia ai combustibili fossili. L’attuale crisitica è causata principalmente dall’attività umana, soprattutto per l’impiego di combustibili fossili come gas, petrolio e carbone. Gli Emirati Arabi Uniti, in particolare, sono un Paese il cui sostentamento economico è fortemente legato alle risorse fossili. Inoltre, va notato che il presidente della, Ahmed Al Jabber, riveste anche la carica di direttore generale della compagnia petrolifera Abu Dhabi National Oil Corporation, il che solleva ...