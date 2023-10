Convocati Genoa per il match con la Reggiana | la decisione su Retegui

(Di martedì 31 ottobre 2023)per ilcon ladi Coppa Italia in programma domani: lasuIlha diramato la lista deiper la sfida di domani con la. Out Mateoper infortunio. Portieri: Leali, Martinez, SommarivaDifensori: Bani, De Winter, Dragusin, Haps, Martin, Matturro, Sabelli, Vasquez, VogliaccoDifensori: Badelj, Frendrup, Galdames, Kutlu, Malinovskyi, Strootman, ThorsbyAttaccanti: Bornosuzov, Ekuban, Fini, Gudmundsson, Puscas

Alessandro Nesta, allenatore della Reggiana, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match di Coppa Italia contro ilAlessandro Nesta, allenatore della Reggiana, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match di Coppa Italia contro il ...

Genoa-Reggiana, i convocati di Gilardino per la Coppa Italia: out Retegui TUTTO mercato WEB

Genoa, i 24 convocati: assente Retegui, al suo posto Bornosuzov. C ... Pianetagenoa1893.net

Mateo Retegui, attaccante del Genoa, non prenderà parte alla gara di Coppa Italia ... La sensazione in vista del Cagliari e che sarà convocato da Gilardino ma difficilmente partirà titolare. Cagliari ...“Noi dovremo saper scendere in campo con la giusta umiltà e la consapevolezza di giocare contro un avversario ben organizzato. Sto facendo delle valutazioni per dare spazio a chi in queste ultime gare ...