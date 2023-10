Contenuto della lettera di Garibaldi | Beatrice la mostra per errore

Leggi su biccy

(Di martedì 31 ottobre 2023) Pensando che avrebbe lasciato la casa del Grande Fratello, Giuseppeha voluto scrivere unaLuzzi, ma non ha svelato a nessuno il. Nemmeno in puntata il gieffino ha voluto dire cosa avesse scritto all’attrice. Durante la notte però la Luzzi è andata in camera da Giuseppe a chiedergli lae solo dopo quasi un’ora di insistenza lui ha ceduto e gli ha consegnato il foglio.ha letto i pensieri che il gieffino ha affidato a quel pezzo di carta posizionandosi proprio sotto ad una delle telecamere del giardino e così adesso sappiamo quello cheha scritto in gran segreto. “In te ho visto la donna che ogni uomo vorrebbe: bella, affascinante, forte, istintiva e soprattutto libera di pensare e agire.” I nomi di ...