Consegnati i primi elicotteri Leonardo AW149 alla Polonia

(Di martedì 31 ottobre 2023) L’Esercito polacco ha ricevuto ieri i suoidueAW-149 nel corso di una cerimonia tenutasi presso la base del 25th Air Cavalry Brigade a Tomaszów Mazowiecki, dove stanno entrando in servizio dopo soli quindici mesi dfirma del contratto. La configurazione di queste nuove unità, pienamente rispondente ai requisiti definiti dalle forze armate polacche, oltre alle missioni tipiche del mezzo consente di effettuare anche supporto al combattimento. Tra i vari sistemi ed equipaggiamenti previsti, a bordo sono presenti sistemi di osservazione e armamento leggero, razzi guidati e non guidati, missili e sistemi di auto-protezione. L’armamento può essere instto in cabina o come carico esterno in basevariante econfigurazione ...