Consegna 20 alloggi Capodimonte | la Sicet | “Giornata storica”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa del SegretariolrpiniaSannio Stefano Iovini. “Dopo tanto lavoro e dopo una infinità di incontri, si conclude positivamente la vicenda degli assegnatari dei 20sottotetto situati in Benevento zona. Il risultato, sebbene raggiunto dopo diversi anni di continui confronti con il Comune di Benevento, Acer ed Organizzazioni Sindacali degli inquilini, è di grandissima impofianza e finalmente 20 famiglie potranno fruire del proprioo assegnato in base alla graduatoria di assegnazione, in attuazione del principio Costituzionale del diritto alla casa. II Segretario Territoriale delCisl IrpiniaSannio, Stefano Iovini, si dichiara soddisfatto e contento per il risultato raggiunto in sinergia con ...