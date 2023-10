Congedo parentale | come funziona e cosa cambia tra lavoratori del pubblico e del privato

(Di martedì 31 ottobre 2023) ... la disciplina che regola questo aspetto è il " Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" , pubblicato in Gazzetta Ufficiale con l'...

Come funziona ilInvece, una situazione differente si ha in caso diche, come si legge sul sito del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, " è un periodo di ...

Computo periodi di fruizione del congedo parentale Fiscal Focus

Congedo parentale: come funziona e cosa cambia tra lavoratori del ... ilGiornale.it

Non è l’unica norma che non si applica al lavoro domestico, vengono anche escluse dall’aumento contributivo di un mese del congedo parentale, visto che l’INPS paga a queste lavoratrici solo la ...Esiste un'importante differenza tra i permessi a lavoro in base all'età dei figli: ecco quali e cosa cambia se si richiede il congedo parentale ...