Conflitto in Medio oriente | Israele colpisce Gaza “ovunque” In arrivo nuovi aiuti italiani

(Di martedì 31 ottobre 2023) Prosegue su più fronti l'offensiva israeliana contro Hamas, mentre si continua a discutere sui modi per proteggere i civili e gli ostaggi nella Striscia di, e si aprono spiragli sulla consegna dei sempre più urgentiumanitari attraverso il valico di Rafah. Questa mattina è partito dall'Italia un nuovo aereo carico di beni di prima necessità per la popolazione dell'enclave palestinese. Il C130, il secondo inviato in poche ore, è diretto in Egitto. Il materiale sarà preso in carico dalla Mezzaluna Rossa che, appena autorizzata, lo trasferirà nella Striscia e lo consegnerà ai civili. Il governo spera che ciò possa avvenire al più presto, dopo le rassicurazioni del primo ministro Benjamin Netanyahu al presidente degli Stati Uniti Joe Biden sulla volontà di accelerare le procedure di ispezione dei carichi in attesa alla frontiera tra l'Egitto e ...