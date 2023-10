Conflitto in Medio Oriente | Hamas ha sparato da Gaza 8 000 tra razzi e colpi di mortaio

"I reporter nella regione stanno facendo grandi sacrifici per coprire questo", ha detto il coordinatore del Cpj per ilOriente e il Nord Africa, Sherif Mansour. E, ha aggiunto, a Gaza ...

Tank israeliani vicino a Gaza City. Scontri in Cisgiordania, morti cinque palestinesi - L'ambasciatore palestinese all'Onu Riyad Mansour:"Gaza è l'inferno in terra" - L'ambasciatore palestinese all'Onu Riyad Mansour:"Gaza è l'inferno in terra" RaiNews

La nuova fase del conflitto in Medio Oriente, le manifestazioni pro ... Radio Popolare

"È guerra di propaganda sul corpo degli ostaggi": questo il titolo con il quale David Parenzo ha aperto la puntata di oggi. A ...L’ultimo punto di Biden per porre fine alla crisi in Medio Oriente si basa essenzialmente sul fatto che il conflitto non si allarghi ad altri Paesi: Biden ha più volte espresso la sua preoccupazione ...