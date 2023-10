... abbiamo contattato la Proloco del comune di Orosei che hatelefonicamente l'esistenza ... Va tuttavia fatto presente che, essendo la nostra una piattaforma di viaggi ed essendo il...

Confermato il taglio del canone Rai ma i soldi li mette lo Stato Today.it

Manovra, più difficile andare in pensione. Taglio del cuneo ... Agenzia ANSA

Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento: siamo perfettamente in linea se non in anticipo con i governi precedenti ...Arriva il Codice identificativo nazionale (Cin) per gli affitti brevi. È confermato l'aumento al 26% dell'aliquota dalla seconda alla quarta casa messa in affitto fino a 30 giorni, mentre per la prima ...