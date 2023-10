Concerti di novembre 2023 in Italia | date e info biglietti

Leggi su lopinionista

(Di martedì 31 ottobre 2023)è arrivato amici della musica e vi garantisco che non avrete il tempo di annoiarvi. Anche questo mese, molteplicidei vostri artisti preferiti allieteranno le vostre serate facendovi dimenticare che il freddo sta arrivando, come ad esempio le tantesparse per l’di Elio e le Storie Tese, ritroveremo anche i Negrita con quattro, Ligabue che inizierà il tour ad inizio mese ad Ancona fino all’ultimo giorno a Messina. Anche i fan di Annalisa avranno il piacere di vederla e sentirla il 4a Milano; peccato sia una sola data. Da segnalare anche il tour di Giorgia che partirà da Milano il 7e poi Emma Marrone con le sue belle canzoni a partire dal 10. Non dimentichiamo il grande Tommaso Paradiso, ...