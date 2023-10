Concealer Lips | cos' è il trucco labbra anni 2000 e il tutorial di Sofia Richie per realizzarle

Il tutto condito da un bellissimo trucco con labbra, ultra nude e opache, e make - up occhi articolato che giocava con l'ombretto rosso, così difficile da rendere sexy. Su di lei lo ...

You can love or hate it, but concealer lips are making a coming back, thanks to our queen of quiet luxury, Sofia Richie Grainge.Cute or cringe Your opinion on Sofia Richie’s concealer lips may depend on your generation. The noughties beauty trend of light coloured lips is back.