Commento al Vangelo del 31 Ottobre 2023

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il passo delsecondo Luca, 13,18-21, che recita “Il granello crebbe e divenne un albero,” è una parabola pronunciata da Gesù che ci invita a riflettere sulla crescita del Regno di Dio e sulla sua diffusione nella vita delle persone. In questa breve parabola, Gesù ci presenta un’immagine molto potente: un piccolo seme che, una volta piantato, cresce e si trasforma in un grande albero. Questa immagine rappresenta la potenza della crescita graduale, del progresso invisibile, ma costante, che caratterizza il Regno di Dio. La parabola ci insegna che anche le cose apparentemente insignificanti e piccole possono avere un impatto significativo quando sono nutrite e coltivate con pazienza. Nella vita di ogni individuo, così come nella diffusione del messaggio evangelico, ci sono momenti in cui sembra che nulla stia cambiando, che il nostro sforzo sia vano. ...