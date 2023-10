“Come stimolare la produzione del latte quando si allatta?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 31 ottobre 2023) Buongiorno dottoressa, le descrivo in breve la mia problematica. Sto affrontando la mia terza gravidanza (ho una bimba di 2 anni e mezzo e un bimbo di 9 mesi). Ci tenevo tantissimo adre e con la prima bimba ci ho provato con tutta me stessa. Ho continuato ad attaccarla al seno fino a 6 mesi, nonostante poi lei assumesse gran parte del pasto (il 90% circa) con il biberon poiché io avevo pochissimo. Ogni volta che si staccava dal seno mentre assumeva il pasto al biberon per cercare diil seno mi tiravo ilcon il tira(circa 25 min a seno) ma anche questo non è servito ad aumentare lasono stata a fare delle consulenze mi dicevano che la suzione di mia figlia era troppo superficiale peril ...